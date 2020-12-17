Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с НАТО

По сравнению со странами Запада Россия «белая и пушистая». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, мы белые и пушистые по сравнению с вами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста британской телерадиокомпании “Би-би-си” о том, кто виноват в создавшейся напряженности в мире.

Президент добавил, что чувствует ответственность за Россию и ее граждан и будет делать все для ее блага.

