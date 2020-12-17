Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с НАТО
17 декабря 202015:40
По сравнению со странами Запада Россия «белая и пушистая». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Да, мы белые и пушистые по сравнению с вами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста британской телерадиокомпании “Би-би-си” о том, кто виноват в создавшейся напряженности в мире.
Президент добавил, что чувствует ответственность за Россию и ее граждан и будет делать все для ее блага.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru