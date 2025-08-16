Посол анонсировал консультации по раздражителям в отношениях РФ и США

Россия и США планируют провести консультации по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Захарова: США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств

Как отметил дипломат, обсуждения должны пройти в скором времени.

«Мы их называем - по раздражителям в двусторонних отношениях», - подчеркнул Дарчиев.

Ранее в посольстве США выразили готовность к новому раунду консультаций с Москвой по устранению раздражителей в отношениях. Американская сторона считает такой формат конструктивным. Два раунда состоялись в феврале и апреле в Стамбуле.

