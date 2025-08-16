Посол анонсировал консультации по раздражителям в отношениях РФ и США
16 августа 202504:38
Россия и США планируют провести консультации по нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
Как отметил дипломат, обсуждения должны пройти в скором времени.
«Мы их называем - по раздражителям в двусторонних отношениях», - подчеркнул Дарчиев.
Ранее в посольстве США выразили готовность к новому раунду консультаций с Москвой по устранению раздражителей в отношениях. Американская сторона считает такой формат конструктивным. Два раунда состоялись в феврале и апреле в Стамбуле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Пока нет необходимости думать о санкциях против России
- Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения
- Трамп заявил, что договоренность по Украине зависит от Зеленского
- Посол анонсировал консультации по раздражителям в отношениях РФ и США
- Песков объяснил отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на Аляске
- Трамп захотел прекращения огня на Украине уже на этой неделе
- Визит Путина на Аляску завершился
- Трамп в ответ на приглашение Путина назвал возможным свой приезд в Москву
- Путин: Конфликта на Украине бы не было, если бы Трамп был президентом в 2022 году
- Трамп заявил, что согласовал с Путиным многие пункты по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru