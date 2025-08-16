Трамп захотел прекращения огня на Украине уже на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил о желании добиться режима прекращения огня на Украине на текущей неделе. Об этом политик рассказал каналу Fox News на борту президентского самолета в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
Как отметил Трамп, он хочет, чтобы прекращение огня наступило.
«И чтобы это было сделано на нынешней неделе, а не на следующей, чтобы мы могли организовать вторую встречу», - указал американский президент.
Лидер США также заявлял, что если итоги его встречи с Путиным окажутся плохими, он откажется от посреднических попыток урегулирования ситуации на Украине.
Между тем Трамп назвал встречу с российским коллегой продуктивной, по его словам, на ней был достигнут огромный прогресс.
