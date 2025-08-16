Трамп заявил, что договоренность по Украине зависит от Зеленского
Договоренность по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее глава Белого дома провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. По словам Трампа, саммит прошел «на 10», лидеры «отлично поладили». У сторон сейчас есть хороший шанс достичь договоренности по украинскому вопросу, и сделка может быть заключена.
«Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена», - указал американский лидер.
Кроме того, Дональд Трамп заявил о начале подготовки его встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
