Трамп заявил, что договоренность по Украине зависит от Зеленского

Договоренность по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп захотел прекращения огня на Украине уже на этой неделе

Ранее глава Белого дома провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. По словам Трампа, саммит прошел «на 10», лидеры «отлично поладили». У сторон сейчас есть хороший шанс достичь договоренности по украинскому вопросу, и сделка может быть заключена.

«Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена», - указал американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп заявил о начале подготовки его встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
