Путин сравнил присоединение Крыма с ситуацией в Косово

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC по поводу присоединения Крыма.



«Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово. Но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», - напомнил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

