Путин сравнил присоединение Крыма с ситуацией в Косово

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC по поводу присоединения Крыма.

«Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово. Но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», - напомнил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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