Путин сравнил присоединение Крыма с ситуацией в Косово
17 декабря 202015:33
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста BBC по поводу присоединения Крыма.
«Крым вошел в состав России по итогам референдума, в отличие от Косово. Но на Западе "проглотили" отделение Косово, а против крымчан ввели санкции», - напомнил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru