Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения

Россия и США работают над восстановлением авиасообщения между двумя странами. Об этом рассказал посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев журналисту Павлу Зарубину.

Как отметил дипломат, возобновление прямого авиасообщения между РФ и США способствовало бы реальной нормализации отношений.

«Мы подготовили документы, соответствующие российской стороне, свои варианты», - поделился Дарчиев.

Эти предложения обсуждаются.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что для возвращения прямого авиасообщения между Россией и США следует решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят другими проблемами.

