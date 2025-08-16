Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения
Россия и США работают над восстановлением авиасообщения между двумя странами. Об этом рассказал посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев журналисту Павлу Зарубину.
Как отметил дипломат, возобновление прямого авиасообщения между РФ и США способствовало бы реальной нормализации отношений.
«Мы подготовили документы, соответствующие российской стороне, свои варианты», - поделился Дарчиев.
Эти предложения обсуждаются.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что для возвращения прямого авиасообщения между Россией и США следует решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят другими проблемами.
