Путин заявил о готовности России к расследованию дела Навального
Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос представителя BBC о расследовании дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
"Об этом уже неоднократно было сказано. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химическое оружие, в данном случае, "Новичок", все об этом постоянно говорят, мы просим - дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали в Германию, Швецию, Францию и вместе с коллегами разбирались. Или мы вас просим приехать к нам и хотя бы дать нам официальное заключение. Почему нам до сих пор, несмотря на многократные запросы Генеральной прокуратуры РФ не дают официального заключения?" - задал встречный вопрос журналисту BBC президент Путин.
Журналист ответил, что он всего лишь журналист. "Вопрос повис в воздухе", - резюмировал Путин.
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