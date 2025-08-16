Визит Путина на Аляску завершился

Президент России Владимир Путин завершил свой визит на Аляску, где провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отправился из Анкориджа в РФ бортом специального летного отряда «Россия».

Визит президента в США продлился пять часов. Путин на Аляске провел саммит с Трампом, возложил цветы к могилам советских летчиков, а также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием. Российский президент подарил священнослужителю две иконы. При этом владыка передал политику икону, которую получил в дар во время рукоположения епископом со Святой горы.

Ранее на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что его беседа с Дональдом Трампом прошла в доверительном тоне.

