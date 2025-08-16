Трамп в ответ на приглашение Путина назвал возможным свой приезд в Москву

Президент США Дональд Трамп назвал возможным проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав двух государств на Аляске.

Американский лидер отметил, что надеется на еще одну встречу с российским президентом «совсем скоро». В ответ Путин по-английски предложил провести следующие переговоры в Москве. Трамп назвал это «интересным предложением».

«Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, это вполне возможно», — указал президент США.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже. Американский президент отмечал, что на саммите удалось достичь огромного прогресса.

