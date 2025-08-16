Трамп в ответ на приглашение Путина назвал возможным свой приезд в Москву
Президент США Дональд Трамп назвал возможным проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав двух государств на Аляске.
Американский лидер отметил, что надеется на еще одну встречу с российским президентом «совсем скоро». В ответ Путин по-английски предложил провести следующие переговоры в Москве. Трамп назвал это «интересным предложением».
«Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, это вполне возможно», — указал президент США.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже. Американский президент отмечал, что на саммите удалось достичь огромного прогресса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Визит Путина на Аляску завершился
- Трамп в ответ на приглашение Путина назвал возможным свой приезд в Москву
- Путин: Конфликта на Украине бы не было, если бы Трамп был президентом в 2022 году
- Трамп заявил, что согласовал с Путиным многие пункты по Украине
- Путин выступил с заявлением по итогам переговоров с Трампом
- Число погибших после ЧП под Рязанью выросло до девяти
- Россиянка Кудерметова прошла в полуфинал турнира WTA в США
- Белый дом анонсировал интервью Трампа каналу Fox News
- Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске
- Трамп заявил о намерении создать условия для переговоров Москвы и Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru