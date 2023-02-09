«Турция, Кавказ и Крым»: Сейсмологи прогнозируют новые землетрясения в этом году

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших врезультате разрушительного землетрясения в стране. Выступая с обращением в провинции Хатай он заявил, что жертвами стихийного бедствия стали 9 057 человек, ранения получили 52 979 граждан, разрушено 6 444 здания. Позже стало известно о 12 391 погибших.

Ранее президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони заявил, что землетрясения сдвинули тектонические плиты, что говорит о масштабах произошедшего.

«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — сказал Дольони.

Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы и очень далеко от этих стран. Подземные толчки наблюдались по всему европейскому континенту - даже в соседних с Украиной Польше и Румынии, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга сейсмической активности. Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов.