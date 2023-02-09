«Турция, Кавказ и Крым»: Сейсмологи прогнозируют новые землетрясения в этом году
Ученые отмечают, что толчки в Турции могут растянуться на год, землетрясения возможны в районе Кавказа, под угрозой оказался и Крым, который входит в Альпийско-Гималайский пояс вместе с Турцией.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, заявил нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который ранее спрогнозировал серьезное землетрясение в южной части Турции на границе с Сирией.
«Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется», — написал он в Twitter.
3 февраля Хугербитс спрогнозировал, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших врезультате разрушительного землетрясения в стране. Выступая с обращением в провинции Хатай он заявил, что жертвами стихийного бедствия стали 9 057 человек, ранения получили 52 979 граждан, разрушено 6 444 здания. Позже стало известно о 12 391 погибших.
Ранее президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони заявил, что землетрясения сдвинули тектонические плиты, что говорит о масштабах произошедшего.
«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — сказал Дольони.
Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы и очень далеко от этих стран. Подземные толчки наблюдались по всему европейскому континенту - даже в соседних с Украиной Польше и Румынии, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга сейсмической активности. Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов.
Несмотря на всеобщую обеспокоенность происходящим, мнения экспертов разделились. Так, старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с НСН отметил, что серьезные землетрясения в Турции не повлияли на глобальную сейсмическую активность, толчки происходят постоянно, их число доходит до 200 в неделю.
«Никаких отголосков от этих двух сильнейших землетрясений в Турции не было, они не изменили ничего в рамках глобальной сейсмичности. Толчки в 150 километрах к югу от Северо-Курильска, например, это все обычные вещи. Таких землетрясений по миру, о которых сейчас говорят, в пределах недели было почти 200 штук, ничего тут необычного нет, это не нужно увязывать. Эти события повлияли на то, что происходит и будет происходить на востоке Турции, это довольно далеко от территории России, они не доходят как существенные сотрясения до территории РФ. Глобально боятся нечего», - успокоил собеседник НСН.
При этом главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков предупредил, что серьезное землетрясение, сравнимое с происшествием в Турции, может однажды случиться в Крыму, так как Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция.
Директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в интервью НСН допустил, что вслед за Турцией землетрясения могут произойти и на Кавказе.
«Вероятность есть всегда. Это движение тектонических плит – Аравийская наползла на Восточно-Европейскую платформу. Зона сочленения именно там, дальше идут Армения, Азербайджан, Кавказ, через какое-то время возможны землетрясения и в районе Кавказа, но не такие сильные, потому что основной удар приняла на себя эта часть платформы», - сказал Виноградов.
При этом он отметил, что российские ученые еще в 2020 году предупреждали об опасности катастрофического землетрясения в Турции.
«Оно было спрогнозировано еще в 2020 году. Сотрудники Института физики Земли написали статью, что здесь достаточно долгая зона затишья, образуются кольцевые структуры, по которым идет эманация газа, и они считают, что в ближайшее время будет катастрофическое землетрясение. Но "ближайшее время" - это пятилетний период, при этом никто не может сказать даже с точностью плюс-минус месяц. Сейчас нет таких систем не только у нас, а ни у кого в мире», - заключил собеседник НСН.
8 февраля землетрясение магнитудой 4,5 вновь было зафиксировано в Турции в 37 км от города Газиантеп, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина заявила, что именно сдвиг Аравийской тектонической плиты при землетрясении в Турции грозит новыми толчками на территории страны.
Сейсмологи предупреждают, что следует ждать новых, уже не таких разрушительных подземных толчков в течение долгого времени. «Эти землетрясения могут длиться до года», — объяснил ведущий сейсмолог Турции, директор исследовательского центра землетрясений в Стамбульском университете Богазычи доктор Халук Озерер, передает The Telegraph.
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