«Рассчитать невозможно»: В РАН предрекли землетрясения на Кавказе после трагедии в Турции

Землетрясения в районе российского Кавказа, Армении и Азербайджана возможны, но не будут такими сильными, сказал в эфире НСН Юрий Виноградов.

Вслед за разрушительными землетрясениями в Турции могут последовать толчки на Кавказе, однако более слабые, заявил в интервью НСН директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов.

Ранее сообщалось, что на юге Турции и в центральной части этой страны произошло несколько сильных землетрясений, жертвами которых стали более 1100 человек. Землетрясение затронуло и Сирию, где погибли более 400 человек.

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«Вероятность есть всегда. Это движение тектонических плит – аравийская наползла на восточно-европейскую платформу. Зона сочленения именно там, дальше идут Армения, Азербайджан, Кавказ, через какое-то время возможны землетрясения и в районе Кавказа, но не такие сильные, потому что основной удар приняла на себя эта часть платформы. Такие землетрясения бывают в этой зоне, хотя для нас было неожиданностью, что будет такое сильное. Исторически таких сильных там не было, оно должно было быть раз в 15-20 менее сильным. Но Земля преподносит сюрпризы, рассчитать ничего никогда невозможно. Там долго не было сильных землетрясений, вот накопилось», - сказал Виноградов.

При этом он отметил, что российские ученые еще в 2020 году предупреждали об опасности катастрофического землетрясения в Турции.

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«Оно было спрогнозировано еще в 2020 году. Сотрудники Института физики Земли написали статью, что здесь достаточно долгая зона затишья, образуются кольцевые структуры, по которым идет эманация газа, и они считают, что в ближайшее время будет катастрофическое землетрясение. Но "ближайшее время" - это пятилетний период, при этом никто не может сказать даже с точностью плюс-минус месяц. Сейчас нет таких систем не только у нас, а ни у кого в мире», - заключил собеседник НСН.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, ранее рассказал НСН о последствиях землетрясения.

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ФОТО: РИА Новости
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