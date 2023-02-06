«Рассчитать невозможно»: В РАН предрекли землетрясения на Кавказе после трагедии в Турции

Вслед за разрушительными землетрясениями в Турции могут последовать толчки на Кавказе, однако более слабые, заявил в интервью НСН директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов.

Ранее сообщалось, что на юге Турции и в центральной части этой страны произошло несколько сильных землетрясений, жертвами которых стали более 1100 человек. Землетрясение затронуло и Сирию, где погибли более 400 человек.