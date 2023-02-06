«Там нет россиян!»: В Альянсе турагентств рассказали о землетрясении в Турции

Россиян в регионе землетрясения не было, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, объяснив, что туристы в основном отдыхают на западе страны. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш. В разных городах обрушились сотни зданий.

"Землетрясение произошло в крайне не популярном у российских туристов регионе - больше 1000 км от Антальи на восток. 99% российских туристов отдыхает в Стамбуле, Измире, Бодруме, Антальи. Это западная Турция", - отметил Мкртчян в беседе с НСН.

По словам эксперта, самая восточная точка, куда доезжают туристы из РФ - Анкара. Восточнее Анкары российских туристов почти не бывает. В прошлом году в Турции побывало более 5,5 млн россиян, в регионе землетрясения было не более полутора сотен человек, уточнил собеседник НСН.

"На спрос землетрясение никак не влияет, туристы как летали в Стамбул, Анталью, Бодрум, Измир, так и летают. Что такое 1000 км? Это, допустим, Москва и Ростов-на-Дону. Вот, не дай Бог, в Ростове-на-Дону было бы землетрясение, в Москве никто бы даже не почувствовал. Да, горе большое, мы все переживаем, но туристы путевки продолжают покупать. К 23 февраля вот покупают, на майские праздники уже начали покупать. Мы не видим никакого падения спроса", - сказал Мкртчян.

Он добавил, что в самой Турции сейчас находится не меньше сотни тысяч россиян, но землетрясение никого из них не потревожило, «последние российские туристы были в том регионе в ноябре, и раньше марта туда никто не собирался».

В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч ранены, под завалами остаются люди сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

