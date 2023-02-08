«Катастрофа и чудеса!»: Мир задрожал от землетрясения в Турции
Сдвиг тектонических плит привел к наводнению, под завалами нашли россиян, при этом тысячи людей продолжают молить о спасении, пробиваясь к миру из-под камней через соцсети.
На фоне шокирующих последствий землетрясения в Турции, жертвами которого стали уже более 8,5 тысячи человек, ученые спорят, грозит ли оно Крыму и Кавказу. Уже доказан сдвиг тектонических плит, море начало затапливать турецкие города, а из-под завалов продолжают доставать людей, умоляющих о помощи в соцсетях. В их числе оказалась и семья из четырех человек из России, которую не могут достать из под развалин третий день.
СЕМЬЯ ИЗ МОСКВЫ И СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что жертвами серии землетрясений стали 8574 человека, более 49 тыс. получили ранения. При этом обрушилось около 6,5 тыс зданий, а в целом катастрофа затронула десять провинций, в которых проживают 13 млн человек.
«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», - сказал Эрдоган. Однако сегодня в центральной части Турции, - в 37 км от города-миллионника Газиантеп, - произошло новое землетрясение магнитудой 4,5.
СМИ публикуют душераздирающие видео, на которых люди, оказавшиеся под завалами, просят спасти их и указывают местонахождение. Другие же прощаются с близкими, не веря, что их успеют вытащить. По оценке советника главы МЧС России Данилы Мартынова, разбор завалов в эпицентре землетрясений, городе Кахраманмараш, где работают российские спасатели, займет не менее полугода.
В среду стало известно, что под завалами в городе Хатай остается семья из Москвы, которую до сих пор не могут вытащить из-под бетонной плиты.
Уроженец Хатая Аталай Эретли познакомился с будущей супругой Ириной во время учебы в МГУ и работал в Москве. За несколько дней до трагедии они вместе с детьми, четырехлетним Денизом и полуторагодовалым Тимуром поехали в гости к родителям Аталая, где их и застигла катастрофа. Отцу мужчины удалось выбраться из под завалов, он рассказал, что Ирина и Аталай вместе с детьми лежат под грудой камней без еды и воды вне зоны доступа местных спасателей. Он утверждает, что слышит их голоса. На помощь семье уже едут российские спасатели.
При этом на фоне кошмара происходят и настоящие чудеса. Турецкие СМИ рассказывают о детях, которых удалось спасти после длительного нахождения в ловушке.
В Кахраманмараше через 43 часа после удара стихии спасли мальчика Микаила, а через 56 часов - полуторагодовалого Масала, которого нашла под руинами мать и все это время кормила грудью. В Эльбистане спасли двухмесячного мальчика, находившегося под завалами 48 часов, а в провинции Хатай - двухлетнюю Ханифе и пятилетнего Серапа, которые выжили после двух суток каменного плена.
ОТ КРЫМА ДО КАВКАЗА: «БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО?»
Директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в интервью НСН допустил, что вслед за Турцией землетрясения могут произойти и на Кавказе.
«Вероятность есть всегда. Это движение тектонических плит – Аравийская наползла на Восточно-Европейскую платформу. Зона сочленения именно там, дальше идут Армения, Азербайджан, Кавказ, через какое-то время возможны землетрясения и в районе Кавказа, но не такие сильные, потому что основной удар приняла на себя эта часть платформы», - сказал Виноградов.
Со своей стороны, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков допустил, что катастрофа может случиться и в Крыму.
«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», - пояснил Горшков.
На фоне продолжающихся в Турции толчков мировые СМИ успели поднять панику, пугая людей сообщениями о землетрясениях в других регионах. На этом фоне старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков объяснил НСН, что ничего необычного не происходит.
«Никаких отголосков от этих двух сильнейших землетрясений в Турции не было, они не изменили ничего в рамках глобальной сейсмичности. Толчки в 150 километрах к югу от Северо-Курильска, например, это все обычные вещи. Таких землетрясений по миру, о которых сейчас говорят, в пределах недели было почти 200 штук, ничего тут необычного нет, это не нужно увязывать. Эти события повлияли на то, что происходит и будет происходить на востоке Турции, это довольно далеко от территории России, они не доходят как существенные сотрясения до территории РФ. Глобально боятся нечего», - подчеркнул Кособоков.
Со своей стороны, президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дольони измерил трагедию в метрах, объяснив, что землетрясения сдвинули тектонические плиты.
«Из имеющихся у нас оценок, которые постепенно уточняются, мы знаем, что активизировался не менее чем 150-километровый участок разлома со смещением до 3 м и более. Другими словами, это как если бы Турция сместилась по отношению к Аравийской плите на юго-запад», — сказал Дольони.
По его словам, Аравийская тектоническая плита сдвинулась на 3 метра от Анатолийской, на которой находится сама Турция.
Как отмечает издание Science Alert, оказавшийся в эпицентре трагедии район находится на пересечении трех тектонических плит - Анатолийской, Аравийской и Африканской. По его данным, землетрясение 6 февраля произошло на одном из основных разломов, находящихся на стыке Аравийской и Анатолийской плит, это либо разлом Мертвого моря, либо Восточно-Анатолийский разлом.
Пока простые люди пытаются понять, что стоит за этими словами, жители города Искендерун наблюдают начало потопа.
«Из-за землетрясений магнитудами 7,7 и 7,6, уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае. Дороги, площади и рабочие места в прибрежной зоне были затоплены. Здания и рабочие места на бульваре были эвакуированы из-за риска», - сообщил в среду телеканал NTV.
Видео происходящего в эти минуты в Искендеруне опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым сильным с 1939 года. Вскоре произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Стихия ударила не только по Турции, но и по Сирии, где погибли более 1,5 тыс. человек.
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