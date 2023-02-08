«Катастрофа и чудеса!»: Мир задрожал от землетрясения в Турции

СЕМЬЯ ИЗ МОСКВЫ И СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что жертвами серии землетрясений стали 8574 человека, более 49 тыс. получили ранения. При этом обрушилось около 6,5 тыс зданий, а в целом катастрофа затронула десять провинций, в которых проживают 13 млн человек.

«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», - сказал Эрдоган. Однако сегодня в центральной части Турции, - в 37 км от города-миллионника Газиантеп, - произошло новое землетрясение магнитудой 4,5.

СМИ публикуют душераздирающие видео, на которых люди, оказавшиеся под завалами, просят спасти их и указывают местонахождение. Другие же прощаются с близкими, не веря, что их успеют вытащить. По оценке советника главы МЧС России Данилы Мартынова, разбор завалов в эпицентре землетрясений, городе Кахраманмараш, где работают российские спасатели, займет не менее полугода.

В среду стало известно, что под завалами в городе Хатай остается семья из Москвы, которую до сих пор не могут вытащить из-под бетонной плиты.

Уроженец Хатая Аталай Эретли познакомился с будущей супругой Ириной во время учебы в МГУ и работал в Москве. За несколько дней до трагедии они вместе с детьми, четырехлетним Денизом и полуторагодовалым Тимуром поехали в гости к родителям Аталая, где их и застигла катастрофа. Отцу мужчины удалось выбраться из под завалов, он рассказал, что Ирина и Аталай вместе с детьми лежат под грудой камней без еды и воды вне зоны доступа местных спасателей. Он утверждает, что слышит их голоса. На помощь семье уже едут российские спасатели.

При этом на фоне кошмара происходят и настоящие чудеса. Турецкие СМИ рассказывают о детях, которых удалось спасти после длительного нахождения в ловушке.

В Кахраманмараше через 43 часа после удара стихии спасли мальчика Микаила, а через 56 часов - полуторагодовалого Масала, которого нашла под руинами мать и все это время кормила грудью. В Эльбистане спасли двухмесячного мальчика, находившегося под завалами 48 часов, а в провинции Хатай - двухлетнюю Ханифе и пятилетнего Серапа, которые выжили после двух суток каменного плена.