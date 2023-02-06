«Сотни зданий сложились»: Очевидец рассказал, как чудом спасся от землетрясений в Турции
Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, сказал в беседе с НСН, что толчки в регионе продолжаются, число жертв будет увеличиваться.
Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).
«Я думаю, что государство уже обратилось или обратится за международной помощью, потому что масштаб такой, это не районы, это целые области. Я слышал, что по линии МЧС готовится помощь, Азербайджан отправляет уже более трехсот человек, я думаю, что Россия тоже отправит, НАТО также выражает поддержку и готовность помочь»,- рассказал собеседник НСН.
Снегопады усложняют работу спасателей, официальная информация о жертвах поступает только из крупных городов, некоторые села остаются заблокированными, заметил он.
«Эпицентр землетрясения пришелся на город Кахраманмараш, где я работаю. В Кахраманмараше серьезные разрушения, старые здания практически все разрушены, около двухсот. Новые здания строились с учетом сейсмоактивности, но толчок был больше минуты, очень сильный, был удар за ударом в эпицентре. Официальные жертвы – около трехсот человек. К сожалению, число жертв будет увеличиваться, и раненых будет больше, информация поступает из крупных городов, а из-за снегопадов многие поселки, селения оказались вне доступа. Но эти районы нетуристические, туристов там обычно очень мало», - сказал Тогрул.
По его словам, толчки продолжаются, есть отголоски землетрясения в Анкаре, специалисты предупреждают о новых ударах.
«Я был в Анкаре по делам, собирался сегодня ехать, но остался здесь, мне повезло. Очень сильное землетрясение, специалисты говорят, что это самое крупное землетрясение за последние полвека, оно охватило десять районов Турции, толчки продолжаются, говорят, что толчки будут продолжаться целый год. В Анкаре отголоски есть, совсем мало, это неактивная зона», - добавил собеседник НСН.
Мощные землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, невозможно спровоцировать деятельностью человека, при этом в турецкой провинции Кахраманмараш в ближайшие две недели произойдет еще не одно землетрясение, рассказал ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с НСН.
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