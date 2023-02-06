«Сотни зданий сложились»: Очевидец рассказал, как чудом спасся от землетрясений в Турции

Турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

«Я думаю, что государство уже обратилось или обратится за международной помощью, потому что масштаб такой, это не районы, это целые области. Я слышал, что по линии МЧС готовится помощь, Азербайджан отправляет уже более трехсот человек, я думаю, что Россия тоже отправит, НАТО также выражает поддержку и готовность помочь»,- рассказал собеседник НСН.

Снегопады усложняют работу спасателей, официальная информация о жертвах поступает только из крупных городов, некоторые села остаются заблокированными, заметил он.