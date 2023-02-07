«До России не дойдут»: В РАН объяснили толчки по всему миру после землетрясений в Турции
Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики сказал в эфире НСН, что землетрясения в Турции повлияли на сейсмическую активность только этого региона.
Серьезные землетрясения в Турции не повлияли на глобальную сейсмическую активность, толчки происходят постоянно, их число доходит до 200 в неделю, заявил старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с НСН.
Землетрясения, эпицентром которых стали Турция и Сирия, были зафиксированы и очень далеко от этих стран. Подземные толчки наблюдались по всему европейскому континенту - даже в соседних с Украиной Польше и Румынии, свидетельствуют данные онлайн-мониторинга сейсмической активности. Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов.
«Никаких отголосков от этих двух сильнейших землетрясений в Турции не было, они не изменили ничего в рамках глобальной сейсмичности. Толчки в 150 километрах к югу от Северо-Курильска, например, это все обычные вещи. Таких землетрясений по миру, о которых сейчас говорят, в пределах недели было почти 200 штук, ничего тут необычного нет, это не нужно увязывать. Эти события повлияли на то, что происходит и будет происходить на востоке Турции, это довольно далеко от территории России, они не доходят как существенные сотрясения до территории РФ. Глобально боятся нечего», - успокоил собеседник НСН.
В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 3 381 человек, 20 426 пострадали. Власти Турции объявили семидневный национальный траур.
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