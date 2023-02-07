«До России не дойдут»: В РАН объяснили толчки по всему миру после землетрясений в Турции

«Никаких отголосков от этих двух сильнейших землетрясений в Турции не было, они не изменили ничего в рамках глобальной сейсмичности. Толчки в 150 километрах к югу от Северо-Курильска, например, это все обычные вещи. Таких землетрясений по миру, о которых сейчас говорят, в пределах недели было почти 200 штук, ничего тут необычного нет, это не нужно увязывать. Эти события повлияли на то, что происходит и будет происходить на востоке Турции, это довольно далеко от территории России, они не доходят как существенные сотрясения до территории РФ. Глобально боятся нечего», - успокоил собеседник НСН.

В понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погиб 3 381 человек, 20 426 пострадали. Власти Турции объявили семидневный национальный траур.

