Гинцбург рассказал, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от COVID-19
Врачи, которые отговаривают пациентов от вакцинации от коронавируса, делают это из-за низкого уровня образования и морали. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По словам ученого, на подобный поступок может пойти медик с «низким образовательным цензом плюс еще моральным, внутренними моральными устоями».
«Как эти моральные устои низкие формировались – как говорится, я со свечкой не стоял, не видел», — добавил Гинцбург.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru