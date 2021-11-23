«Новый год надо праздновать!» Мясников назвал сроки пятой волны коронавируса
Врач и телеведущий уверен, что новый всплеск заболеваемости случится в конце февраля, но не будет связан с праздничными выходными.
Новый всплеск коронавирусной инфекции ожидает россиян в конце февраля, но связывать его с новогодними каникулами не стоит, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что в России завершается четвертая волна COVID-19. Он рассказал, что окончание самой короткой волны подтверждают данные ПЦР-тестирования - снижается доля положительных проб, пишет «Коммерсантъ».
«Я же изначально говорил, что волна будет в ноябре, что будет 40 тысяч, что к декабрю она схлынет. Обычно выходит на плато и все-таки два-три месяца на плато. Следующую волну лично я ожидаю в конце февраля – в марте. Это естественное течение коронавируса. Можете сами посчитать – посмотрите на волны и два с половиной – три месяца вверх прибавляйте, три с половиной месяца вниз», - объяснил Мясников.
По его мнению, наметившийся спад нельзя связывать с вводимыми ранее ограничениями, так как речь идет об естественных процессах заболевания, на которые сложно влиять.
«Во всем мире, когда подгадывают под естественный спад волны, говорят, что это мы победили. Идет корабль океанский, вверх на волне подпрыгивая на палубе, говорим, что, видите ли, мы подпрыгнули, и он пошел вниз. Это наивно, но, слава Богу, это в пропагандистских целях вполне возможно, глупо не воспользоваться ситуацией», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Мясников подчеркнул, что следующая февральская волна коронавируса неизбежна, и отменять из-за нее празднование Нового года не стоит.
«И поверьте, пожалуйста, что Новый год надо праздновать. Всплеск будет в феврале, но не приписывайте его к каникулам. Давно уже понятно, что коронавирусная инфекция идет вверх-вниз, она идет волнами. Мы мало что можем поделать, что в сторону верха, что в сторону низа. Можем только вакцинироваться», - отметил врач.
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