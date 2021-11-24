Гинцбург призвал в 4-5 раз увеличить темпы вакцинации от COVID-19

Объем вакцинации от коронавирусной инфекции в день необходимо увеличить в 4-5 раз, это поможет сформировать коллективный иммунитет к заболеванию. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — цитирует ученого ТАСС.

Как отметил Гинцбург, снизить заболеваемость COVID-19 к Новому году поможет введение системы QR-кодов на федеральном уровне, пишет Газета.ру.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что пандемия завершится, когда у 70-75% жителей страны будет необходимое количество антител к коронавирусу, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияКоронавирус
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