Гинцбург призвал в 4-5 раз увеличить темпы вакцинации от COVID-19

«Тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — цитирует ученого ТАСС.

Как отметил Гинцбург, снизить заболеваемость COVID-19 к Новому году поможет введение системы QR-кодов на федеральном уровне, пишет Газета.ру.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что пандемия завершится, когда у 70-75% жителей страны будет необходимое количество антител к коронавирусу, напоминает Ura.ru.

