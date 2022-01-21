Трунов: публичность может помешать обжалованию приговора Ефремову

Трунов также уточнил, что, как правило, отношения между клиентом и адвокатом строятся наоборот: защитник решает и получает одобрение у подзащитного, какая информация, выйдя в публичное поле, будет полезна для дела.

«Поэтому ситуация прямо противоположна - не клиент что-то запрещает адвокату, а, наоборот, адвокат спрашивает у клиента - можем ли мы для дела распространить ту или иную информацию», - отметил президент Союза адвокатов России.

В сентябре прошлого года Хархорин сообщал, что сейчас работает по делу Ефремова, как и адвокаты Роман Филиппов и Юрий Падалко, бесплатно, считая «своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца».

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем уменьшил срок до 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее Игорь Трунов в беседе с НСН назвал приговор Ефремову «неоднозначным» и посоветовал его защите обратиться в ЕСПЧ.

