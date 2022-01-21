Трунов: публичность может помешать обжалованию приговора Ефремову
Президент Союза адвокатов России рассказал НСН, почему актер запретил своей защите общаться с прессой.
Актер Михаил Ефремов и его защита решали избежать публичности, чтобы не навредить процессам обжалования приговора и перспективе его смягчения. Об этом в беседе с Telegram-каналом заявил «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«У Ефремова в перспективе идут процессы обжалования, перехода на УДО и другую форму наказания. Публичность может помочь либо нарушить ситуацию. Не нужно думать, что адвокат - публичная фигура, которая то и дело общается с прессой - прямо наоборот. Априори существует адвокатская тайна, и адвокатам нельзя сообщать какие-то сведения, которые стали им известны в связи с делом или то, что клиент сообщил. Кроме той ситуации, когда адвокат спрашивает разрешения, лучше письменное, когда это нужно для дела и публичность сыграет только положительную роль», - пояснил Трунов.
Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил «Газете.Ru», что актер запретил ему давать комментарии представителям СМИ. По его словам, это было задолго до Нового года.
Трунов также уточнил, что, как правило, отношения между клиентом и адвокатом строятся наоборот: защитник решает и получает одобрение у подзащитного, какая информация, выйдя в публичное поле, будет полезна для дела.
«Поэтому ситуация прямо противоположна - не клиент что-то запрещает адвокату, а, наоборот, адвокат спрашивает у клиента - можем ли мы для дела распространить ту или иную информацию», - отметил президент Союза адвокатов России.
В сентябре прошлого года Хархорин сообщал, что сейчас работает по делу Ефремова, как и адвокаты Роман Филиппов и Юрий Падалко, бесплатно, считая «своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца».
8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем уменьшил срок до 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.
Ранее Игорь Трунов в беседе с НСН назвал приговор Ефремову «неоднозначным» и посоветовал его защите обратиться в ЕСПЧ.
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