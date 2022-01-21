Трунов: публичность может помешать обжалованию приговора Ефремову

Президент Союза адвокатов России рассказал НСН, почему актер запретил своей защите общаться с прессой. 

Актер Михаил Ефремов и его защита решали избежать публичности, чтобы не навредить процессам обжалования приговора и перспективе его смягчения. Об этом в беседе с Telegram-каналом заявил «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«У Ефремова в перспективе идут процессы обжалования, перехода на УДО и другую форму наказания. Публичность может помочь либо нарушить ситуацию. Не нужно думать, что адвокат - публичная фигура, которая то и дело общается с прессой - прямо наоборот. Априори существует адвокатская тайна, и адвокатам нельзя сообщать какие-то сведения, которые стали им известны в связи с делом или то, что клиент сообщил. Кроме той ситуации, когда адвокат спрашивает разрешения, лучше письменное, когда это нужно для дела и публичность сыграет только положительную роль», - пояснил Трунов.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил «Газете.Ru», что актер запретил ему давать комментарии представителям СМИ. По его словам, это было задолго до Нового года.

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Трунов также уточнил, что, как правило, отношения между клиентом и адвокатом строятся наоборот: защитник решает и получает одобрение у подзащитного, какая информация, выйдя в публичное поле, будет полезна для дела.

«Поэтому ситуация прямо противоположна - не клиент что-то запрещает адвокату, а, наоборот, адвокат спрашивает у клиента - можем ли мы для дела распространить ту или иную информацию», - отметил президент Союза адвокатов России.

В сентябре прошлого года Хархорин сообщал, что сейчас работает по делу Ефремова, как и адвокаты Роман Филиппов и Юрий Падалко, бесплатно, считая «своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца».

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем уменьшил срок до 7,5 года колонии. Сейчас Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее Игорь Трунов в беседе с НСН назвал приговор Ефремову «неоднозначным» и посоветовал его защите обратиться в ЕСПЧ.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:Игорь ТруновАдвокатыМихаил Ефремов
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