Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар

Также он назвал фейком информацию, что на счету семьи актера числится около 70-80 миллионов рублей.

«Очередной фейк, как и многие из тех, что появлялись раньше», - передает его слова портал Starhit.ru.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным и отказался смягчить приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве, сообщает «Интерфакс».

Трагедия произошла в Москве 8 июня 2020 года. По данным следствия, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице.

Суд приговорил Ефремова 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Сейчас артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.

