Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о своем гонораре за услуги по делу о ДТП. По его словам, изначально у него был определенный гонорар, но сейчас он работает бесплатно, ведь считает своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца.
Также он назвал фейком информацию, что на счету семьи актера числится около 70-80 миллионов рублей.
«Очередной фейк, как и многие из тех, что появлялись раньше», - передает его слова портал Starhit.ru.
Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным и отказался смягчить приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве, сообщает «Интерфакс».
Трагедия произошла в Москве 8 июня 2020 года. По данным следствия, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице.
Суд приговорил Ефремова 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Сейчас артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru