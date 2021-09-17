Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о своем гонораре за услуги по делу о ДТП. По его словам, изначально у него был определенный гонорар, но сейчас он работает бесплатно, ведь считает своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца.

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Также он назвал фейком информацию, что на счету семьи актера числится около 70-80 миллионов рублей.

«Очередной фейк, как и многие из тех, что появлялись раньше», - передает его слова портал Starhit.ru.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным и отказался смягчить приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве, сообщает «Интерфакс».

Трагедия произошла в Москве 8 июня 2020 года. По данным следствия, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице.

Суд приговорил Ефремова 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Сейчас артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатыМихаил Ефремов
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