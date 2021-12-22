Михаил Ефремов не заплатил налогов на сумму 118 тысяч рублей
Актёр Михаил Ефремов не смог заплатить налоги, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники в Налоговой службе. По их данным долг артиста составляет 118 тысяч рублей.
Он образовался из-за того, что Ефремов был оформлен индивидуальным предпринимателем. За выступления деньги ему переводили на счет, и часть из этой суммы он самостоятельно отдавал в качестве налогов. Но из-за смертельного ДТП виновником, которого стал артист летом 2020 года, следствия и судебного разбирательства, а также последующего отбывания наказания, он не смог заняться своими финансами.
Сейчас Ефремов находится в колонии в Белгородской области. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за «непреднамеренное убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы.
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