Михаил Ефремов не заплатил налогов на сумму 118 тысяч рублей

Он образовался из-за того, что Ефремов был оформлен индивидуальным предпринимателем. За выступления деньги ему переводили на счет, и часть из этой суммы он самостоятельно отдавал в качестве налогов. Но из-за смертельного ДТП виновником, которого стал артист летом 2020 года, следствия и судебного разбирательства, а также последующего отбывания наказания, он не смог заняться своими финансами.

Сейчас Ефремов находится в колонии в Белгородской области. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за «непреднамеренное убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

Ранее Михаил Ефремов заявил об ухудшении здоровья и обострении астмы.

