«Неоднозначный приговор». Трунов посоветовал защите Ефремова обратиться в ЕСПЧ
Заслуженный адвокат отметил, что система городских судов часто «грешит» излишней жестокостью и не готова признавать судебные ошибки.
Адвокаты Михаила Ефремова могут обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушения права на справедливое судебное разбирательство, заявил НСН заслуженный адвокат, президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменения. Он получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В суде Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном и просил суд смягчить ему приговор.
«В данной ситуации я не могу комментировать этот вопрос как адвокат, не участвовавший в этом деле, но могу как доктор юридических наук, как ученый. Естественно, что приговор неоднозначный в части его жесткости, в части учета смягчающих обстоятельств, в части исчисления наказания. Поэтому защита может обратиться теперь в порядке надзора и в Европейский суд по правам человека с вопросом о нарушении шестой статьи Европейской конвенции - право на справедливое судебное разбирательство. Поэтому здесь достаточно большой спектр возможностей еще есть у защиты и достаточно большой объем аргументов, которыми они могут апеллировать», - рассказал Трунов.
При этом, по его словам, раскаяние не только не считается смягчающим обстоятельством в деле, но и никак не действует на «излишне жесткую» российскую судебную систему.
«Раскаяние не является смягчающим вину обстоятельством, раскаяние переоценено в нашем обществе. Мы имеем общую проблему нашей судебной системы – это излишняя жесткость в вынесении судебных решений и отсутствие оправдательных приговоров. Определенная микроскопическая динамика улучшения есть, но это касается в основном мировых судов и незначительных дел. Ефремов сейчас идет по этому пути, где Верховный суд может разобраться, потому что вот эта нижестоящая система судов районных, городских грешит излишней жесткостью и отсутствием признания судебной ошибки. Верховный суд у нас по сути как прецедентный выступает, его роль исправлять ошибки нижестоящих судов», - объяснил собеседник НСН.
Также Трунов напомнил, что основная задача судебной и правоохранительных систем – исправить виновного, а заявления гособвинения о том, что актер больше не способен приносить пользу обществу с учетом состояния его здоровья, не имеют отношения к делу.
Трагедия произошла в Москве 8 июня 2020 года. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого скончался в больнице.
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