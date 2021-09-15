«Неоднозначный приговор». Трунов посоветовал защите Ефремова обратиться в ЕСПЧ

Адвокаты Михаила Ефремова могут обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушения права на справедливое судебное разбирательство, заявил НСН заслуженный адвокат, президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменения. Он получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В суде Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном и просил суд смягчить ему приговор.

«В данной ситуации я не могу комментировать этот вопрос как адвокат, не участвовавший в этом деле, но могу как доктор юридических наук, как ученый. Естественно, что приговор неоднозначный в части его жесткости, в части учета смягчающих обстоятельств, в части исчисления наказания. Поэтому защита может обратиться теперь в порядке надзора и в Европейский суд по правам человека с вопросом о нарушении шестой статьи Европейской конвенции - право на справедливое судебное разбирательство. Поэтому здесь достаточно большой спектр возможностей еще есть у защиты и достаточно большой объем аргументов, которыми они могут апеллировать», - рассказал Трунов.



При этом, по его словам, раскаяние не только не считается смягчающим обстоятельством в деле, но и никак не действует на «излишне жесткую» российскую судебную систему.