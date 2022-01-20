Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами

По его словам, актёр озвучил своё требование «задолго до Нового года», запретив передавать в СМИ любую информацию.

«Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Воля клиента для меня - закон», - резюмировал Хархорин.

Ранее адвокат рассказал, что изначально работал по делу о ДТП за определенный гонорар, но позже стал делать это бесплатно, так как считает своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.