Ефремов запретил своему адвокату общаться с журналистами
Адвокат осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, что больше не будет давать журналистам никаких комментариев, сообщает Газета.ру.
По его словам, актёр озвучил своё требование «задолго до Нового года», запретив передавать в СМИ любую информацию.
«Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Воля клиента для меня - закон», - резюмировал Хархорин.
Ранее адвокат рассказал, что изначально работал по делу о ДТП за определенный гонорар, но позже стал делать это бесплатно, так как считает своим человеческим и профессиональным долгом довести дело до конца.
Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельной аварии в Москве. Суд приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 под Белгородом.
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