«Тройная» вакцинация пожилых и лечение постковидных больных. Коронавирус ставит рекорды
Медики дали рекомендации по защите организма пожилых от COVID-19 и лечения постковидного синдрома.
В России за сутки зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 c начала пандемии - 40 993. Всего в стране инфицировано 8 513 790 россиян.
«За последние сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 158 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 115 человек», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал «Известиям», почему переболевшим COVID-19 и столкнувшимся с постковидным синдромом не надо идти к терапевту.
«Постковид отмечается практически у 50% взрослых и от 10 до 30% детей. И поэтому необходимость реабилитации, бесспорно, назрела. Постковид характеризуется наличием нескольких симптомов. Если на первый план выходит дыхательная недостаточность, сохраняется одышка — это одна программа реабилитации. Если у вас бессонница, слабость, раздражительность и даже потеря волос — это другая реабилитационная программа. Мы знаем, что к постковиду относятся и инсульты. Это третья программа реабилитации. Надо идти к узкому специалисту. Не к терапевту, не к семейному врачу, не к врачу общей практики, а идти к тому специалисту, жалобы к которому, на ваш взгляд, у вас преобладают. Именно тогда, при специализированном подходе, можно получить лучший результат восстановления», предупредил эксперт.
По мнению Александра Горелова, к нормальной жизни россияне смогут вернутся при охвате вакцинацией 80% взрослого населения.
В Москве вакцинироваться от коронавирусной инфекциистали в четыре-пять раз с конца августа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объём её увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — цитирует РИА Новости Собянина.
Мэр столицы отметил, что пожилые москвичи также стали активно вакцинироваться, что «очень правильно и не может не радовать».
Главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников предложил вакцинировать граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями тремя дозами антиковидной вакцины. Об этом сообщает URA.RU.
«У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела и иммунный ответ на вакцину получается намного хуже, чем у молодых. Поэтому если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу, то они будут достаточно защищены. Группам риска нужно дать две дозы „Спутника V“, а через полгода третью дозу, то есть ревакцинировать „Спутником Лайт“, так как „Лайт“ — это и есть первая доза „Спутника V“», — пояснил Александр Мясников.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение об обязательной вакцинации от коронавируса правильным.
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