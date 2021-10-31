Мясников оценил необходимость закрытия границ из-за COVID-19

По его словам, такая мера является «бессмысленной и бесполезной», написал медик в своем Telegram-канале. Дело в том, что россияне не завозят новые штаммы коронавируса из-за рубежа. Говоря об этом телеведущий сослался на статистику. Положительные ПЦР тесты встречаются менее чем у одного процента людей, которые пересекают границу.

«Новые штаммы, тяжелые и смертельные, вырабатываются внутри людей с нарушенным иммунитетом, которые заболели ковидом. То есть люди с иммунодефицитом — пожилые, больные онкологией и другими тяжелыми болезнями — являются инкубаторами новых штаммов», — отметил Мясников.

По его словам, в телах этих больных мутации происходят за месяц-два. «А перекрывать границы — это ухудшать экономическую ситуацию и нарушать все возможные связи без малейшего на то смысла и эффекта на распространения болезни», — считает врач.

Ранее Мясников сообщил, что новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров.

