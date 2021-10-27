Союз потребителей выступил за обязательную бесплатную вакцинацию всех россиян
Председатель союза Петр Шелищ заявил НСН, что считает это предложение представителей бизнеса абсолютно правильным.
Представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для всех и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ). Кроме того, авторы инициативы призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. Они подчеркивают, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле. В это время некоторые компании зарабатывают до 50% годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны.
Комментируя предложение об обязательной всеобщей вакцинации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал его правильным.
«Считаю это предложение абсолютно правильным. Расходы за всё то, что граждане вынуждены делать в связи с какими-то ограничительными мерами, принятыми государством, государство должно брать на себя. У нас это (вакцинация и ПЦР-тесты – прим. НСН) и так бесплатно делают в поликлиниках и торговых центрах. Но, когда возникают огромные очереди, как это было в Москве и Санкт-Петербурге, в которых люди контактируют и могут переносить вирус, государству надо было бы взять на себя оплату вакцинации в частных клиниках. Мне кажется, это справедливо» - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
Между тем, президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров рассказал «Известиям», что организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – пуская в них только граждан с QR-кодами. Петр Шелищ подчеркнул, что в данной ситуации последнее слово должно быть за эпидемиологами.
«QR-коды говорят о том, что человек вакцинировался, но это не говорит о том, что он не является переносчиком вируса. Поэтому тут у меня большие сомнения. Тут последнее слово за эпидемиологами. Это они должны оценить, насколько большие риски тут создаются. Но я думаю, что решение ограничить работу торговых центров оно, всё-таки, справедливое, и обосновано реальной эпидемиологической ситуацией. Но я их (представителей бизнеса – прим. НСН) понимаю, там, где это связано с арендой, надо как-то помогать. Торговые центры живут за счёт аренды. Там по большей части не продовольственные магазины, которые продолжать работать, а те, которые торгуют непродтоварами. Им надо помогать, но необходимо сделать всё, чтобы прервать цепочки заражений», - пояснил Шелищ.
Рассуждая о том, какие убытки понесут непродовольственные магазины во время вынужденного простоя, председатель Союза потребителей России пояснил, что потери состоят из двух частей.
«Одна – это недополученная прибыль. Ну, что сказать: "Общая беда, переживёте отсутствие прибыли". Но, другая часть – это обязательные расходы, от которых не уйти. Надо платить хотя бы минимальную зарплату сотрудникам. Но более всего их беспокоят вопросы аренды. Также эти помещения все равно придётся охранять, отапливать, есть какие-то коммунальные расходы. Они уменьшатся, но не до ноля. Отопление не отключат и минимальное освещение там останется. И налоги имущественные тоже останутся. Я знаю, что были предложения о том, чтобы владельцы недвижимости, в которой расположены непродовольственные магазины, кинотеатры и тому подобное, как-то поделили бремя издержек, аренды, между собственниками и арендаторами. Но государство тут не может обязать собственников снизить арендную плату. Тут может помочь понимание того, что отсутствие таких договорённостей может привести к разорению арендаторов и потерям собственников», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Между тем, в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавирусной инфекции за сутки — 1 123 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее зарегистрировали 1 106 смертей пациентов с коронавирусом. Также сообщается, что за последние 24 часа подтверждено 36 582 новых случая COVID-19. С учётом этих данных в стране с начала эпидемии зарегистрировали более 8 миллионов 352 тысяч инфицированных.
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