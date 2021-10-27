Союз потребителей выступил за обязательную бесплатную вакцинацию всех россиян

Представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от COVID-19 фактически обязательной для всех и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ). Кроме того, авторы инициативы призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, которые ранее объявил президент России Владимир Путин. Они подчеркивают, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле. В это время некоторые компании зарабатывают до 50% годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны.

Комментируя предложение об обязательной всеобщей вакцинации, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал его правильным.

«Считаю это предложение абсолютно правильным. Расходы за всё то, что граждане вынуждены делать в связи с какими-то ограничительными мерами, принятыми государством, государство должно брать на себя. У нас это (вакцинация и ПЦР-тесты – прим. НСН) и так бесплатно делают в поликлиниках и торговых центрах. Но, когда возникают огромные очереди, как это было в Москве и Санкт-Петербурге, в которых люди контактируют и могут переносить вирус, государству надо было бы взять на себя оплату вакцинации в частных клиниках. Мне кажется, это справедливо» - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

Между тем, президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров рассказал «Известиям», что организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – пуская в них только граждан с QR-кодами. Петр Шелищ подчеркнул, что в данной ситуации последнее слово должно быть за эпидемиологами.

«QR-коды говорят о том, что человек вакцинировался, но это не говорит о том, что он не является переносчиком вируса. Поэтому тут у меня большие сомнения. Тут последнее слово за эпидемиологами. Это они должны оценить, насколько большие риски тут создаются. Но я думаю, что решение ограничить работу торговых центров оно, всё-таки, справедливое, и обосновано реальной эпидемиологической ситуацией. Но я их (представителей бизнеса – прим. НСН) понимаю, там, где это связано с арендой, надо как-то помогать. Торговые центры живут за счёт аренды. Там по большей части не продовольственные магазины, которые продолжать работать, а те, которые торгуют непродтоварами. Им надо помогать, но необходимо сделать всё, чтобы прервать цепочки заражений», - пояснил Шелищ.