Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза

«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — заявил Мурашко.

Министр считает, что «это хорошие темпы», отмечает RT.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 29 октября, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет 46,8%.