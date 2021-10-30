Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза
В России за полторы недели темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти в четыре раза. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — заявил Мурашко.
Министр считает, что «это хорошие темпы», отмечает RT.
По данным портала стопкоронавирус.рф на 29 октября, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет 46,8%.
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