Мурашко: темпы вакцинации в России выросли в четыре раза

В России за полторы недели темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти в четыре раза. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

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«Мы видим, что по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза», — заявил Мурашко.

Министр считает, что «это хорошие темпы», отмечает RT.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 29 октября, общий уровень уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет 46,8%.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:РоссияМинздравКоронавирусВакцинация
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