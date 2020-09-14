Три дня выборов позади. За кого голосовали россияне?

В России подводят итоги Единого дня голосования. В 83 субъектах прошли девять тысяч выборов различного уровня. В 18 регионах состоялись прямые выборы губернаторов. Обработка протоколов, по заверениям ЦИК, идет полным ходом.

Главный итог губернаторских выборов — вторых туров нет нигде, во всех территориях победили представители власти. В том числе таких регионах, как Иркутская, Архангельская и Ростовская области, которые считались проблемными для администрации президента.

По последним данным, все руководители и временно исполняющие обязанности уверенно лидируют, набирая более 50% голосов.