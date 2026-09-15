Рынок электронной торговли, прежде привлекавший тысячи новых предпринимателей быстрым ростом спроса, насыщается, а стоимость работы на площадках растет, отмечают «Известия». Это уже отразилось на притоке новых продавцов — за три летних месяца он упал на 27% год к году, подсчитали в Торгово-промышленной палате. На ситуацию также могли повлиять риски, связанные с серией атак беспилотников на склады маркетплейсов, полагают эксперты. На фоне этого продавцам пришлось пересматривать схемы хранения и доставки товаров, а также открывать собственные интернет-магазины. Кременсков рассказал, как меняются сроки доставки у крупнейших маркетплейсов, куда уходят селлеры и стоит ли покупателям переживать из‑за пропажи отдельных товаров.

«Селлеры уходят на другие маркетплейсы или на собственные сайты и платформы. Самый печальный вариант — они закрывают свой бизнес и уходят в другие направления, не связанные с маркетплейсами. Часть товаров некоторых брендов уже отсутствует на площадках. У Wildberries логистика увеличилась в среднем на два дня. У Ozon логистика не сильно пострадала — возможно, сроки выросли примерно на день. У "Яндекс Маркета" всё осталось по‑прежнему, так как их логистические цепочки не нарушены. Я думаю, что в ближайший месяц ситуация стабилизируется и сроки доставки уменьшатся. В России есть такое правило: свято место пусто не бывает. Надеемся, что бренды, которые ушли и перестали торговать, в ближайшее время кто‑то заменит. Потребитель не почувствует особого дискомфорта из‑за отсутствия каких‑то товаров», — сказал собеседник НСН.

Ранее маркетплейс Ozon анонсировал использование своих ПВЗ в качестве небольших логистических хабов для хранения продукции продавцов. С 10 сентября в точках начнут продавать невостребованные товары, которые клиенты не забрали в течение двух недель или отменили. их будут доставлять в другие населённые пункты. В октябре селлеры смогут сами привозить товары в ПВЗ или отправлять их через ближайшую точку в другие регионы, напоминает «Радиоточка НСН».

