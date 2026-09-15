В Армении назвали апокалиптическим возможный рост цен на газ из России

По его словам, подобный сценарий «не относится ни к типу А, ни к типу Б». Он приведёт к росту инфляции и снижению темпов роста экономики.

«Это сценарий типа X. Он предполагает нечто более апокалиптическое. И наша реакция должна быть более сильной и не в естественном русле», - заключил Галстян.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

