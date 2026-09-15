В Армении назвали апокалиптическим возможный рост цен на газ из России
Если Россия решит повысить цены на свой газ, то это станет для Армении апокалиптическим сценарием. Как пишет RT, об этом заявил глава Центробанка республики Мартин Галстян.
По его словам, подобный сценарий «не относится ни к типу А, ни к типу Б». Он приведёт к росту инфляции и снижению темпов роста экономики.
«Это сценарий типа X. Он предполагает нечто более апокалиптическое. И наша реакция должна быть более сильной и не в естественном русле», - заключил Галстян.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) газ для жителей республики «подорожает почти в четыре раза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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