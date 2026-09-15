На Гребенщикова составили протокол о работе с нежелательной организацией
Протокол об административном правонарушении в отношении основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) поступил в суд. Об этом пишет RT.
Речь в документе идёт о сотрудничестве музыканта с нежелательной в России организацией. С какой именно - не уточняется.
Административное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Северо-Западного округа Москвы. Гребенщикову грозит штраф до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение может последовать уголовная ответственность.
Ранее Гребенщикова оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию в YouTube материала без маркировки иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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