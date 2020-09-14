Новости за ночь: На региональных выборах лидируют действующие губернаторы

Действующие губернаторы и врио глав регионов, представляющие «Единую Россию», набирают большинство голосов по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Так, по итогам обработки 100% бюллетеней в Севастополе побеждает врио губернатора Михаил Развозжаев (86,83%), в Камчатском крае – врио губернатора Владимир Солодов (80,51%), в Еврейской автономной области – врио главы региона Ростислав Гольдштейн (82,5%). В Пермском крае побеждает врио губернатора Дмитрий Махонин (75,69%), пишет Ura.ru.

В Калужской области после обработки 80% голосов лидировал кандидат от партии «Единая Россия» Владислав Шапша (72,14%).

Предварительные данные показывали, что никто из действующих губернаторов не набирал меньше 60% голосов.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ГубернаторыВыборыЕдиный День Голосования
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