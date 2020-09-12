Шнуров решил не участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Российский музыкант и шоумен, сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров заявил, что в его планы не входит участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не планирую», - заявил Шнуров, отвечая журналистам на вопрос, будет ли участвовать в выборах в Госдуму.
Напомним, Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» 20 февраля. Он часто выступает с критикой в адрес властей и политиков в целом.
Ранее политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН заявил, что Шнуров как кандидат не соответствует запросам сторонников «Партии Роста».
«Я вообще скептически отношусь к последним попыткам «Партии Роста» каким-то образом реанимироваться. Потому что последние выборы в Госдуму, которые они проводили, они откровенно провалили. Попытка привлечь таких известных людей, как Сергей Шнуров, направлена на то чтобы создать взрывной интерес путём привлечения человека из шоу-бизнеса. Так вот, я не очень понимаю, что Сергей Шнуров может предложить этим людям, у которых низкие обороты, низкие товарные запасы, но очень высокие налоги. Он ничего в этом не понимает», - считает он.
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