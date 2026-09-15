СМИ: ВСУ провалили испытания перехватчиков против российских БПЛА

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили испытания новых дронов-перехватчиков для борьбы с новыми российскими реактивными беспилотниками. Об этом сообщает Reuters.

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Источники агентства рассказали, что на испытания в начале июля украинской стороной была приглашена большая группа производителей.

«Всё пошло не по плану», - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из украинских перехватчиков оказались сложными в управлении, так как их скорость иногда превышала 400 км/ч. Собеседники утверждают, что некоторые из них разбились в близлежащих полях и лесах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение о потенциале Украины противостоять России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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