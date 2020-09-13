ЦИК определил регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов

На четвертом и пятом местах по явке избирателей на выборы глав субъектов соответственно - Краснодарский край (46,28%) и Пензенская область (41,18%)

Меньше всего, по данным ЦИК, проголосовали за губернаторов в Костромской (16,12%), Смоленской (16,13%), Архангельской областях (16,83%), а также в Коми (16,92%).

Напомним, единый день голосования в 11:00 (мск) завершился на Камчатке, где состоялись выборы губернатора, а также на Чукотке. Здесь избрали глав и депутатов в шести населённых пунктах.

