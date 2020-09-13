Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО
Наталья Комарова избрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Ее кандидатуру поддержали депутаты Думы на заседании, прошедшем в воскресенье, 13 сентября, сообщает «Интерфакс».
По итогам тайного голосования за Комарову проголосовали 29 из 38 депутатов, которые присутствовали на заседании Думы, сообщил председатель счетной группы окружного парламента.
По данным агентства, инаугурация главы региона запланирована также на воскресенье, ориентировочно на 12:45 (мск).
Конкуренцию Комаровой на выборах главы ХМАО составили первый секретарь комитета КПРФ ХМАО Алексей Савинцев и председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк.
Комарова переизбралась на пост губернатора в третий раз, она руководит регионом с 2010 года.
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