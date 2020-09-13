Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО

По данным агентства, инаугурация главы региона запланирована также на воскресенье, ориентировочно на 12:45 (мск).

Конкуренцию Комаровой на выборах главы ХМАО составили первый секретарь комитета КПРФ ХМАО Алексей Савинцев и председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк.

Комарова переизбралась на пост губернатора в третий раз, она руководит регионом с 2010 года.

