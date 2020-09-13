Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО

Наталья Комарова избрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. Ее кандидатуру поддержали депутаты Думы на заседании, прошедшем в воскресенье, 13 сентября, сообщает «Интерфакс».

По итогам тайного голосования за Комарову проголосовали 29 из 38 депутатов, которые присутствовали на заседании Думы, сообщил председатель счетной группы окружного парламента.

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По данным агентства, инаугурация главы региона запланирована также на воскресенье, ориентировочно на 12:45 (мск).

Конкуренцию Комаровой на выборах главы ХМАО составили первый секретарь комитета КПРФ ХМАО Алексей Савинцев и председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк.

Комарова переизбралась на пост губернатора в третий раз, она руководит регионом с 2010 года.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ХМАОГубернаторВыборы
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