«Речь идет только о внутрироссийском туризме. Если брать туризм за рубеж, то он растет примерно на 7–8%. Причина простая — перебои с топливом. Проще заплатить за такси, доехать в аэропорт, сесть в самолет и улететь в Турцию, Египет или еще куда–то. Люди поняли, что при путешествиях за рубеж все прозрачно и понятно. Кроме того, курортные аэропорты (Краснодар, Сочи и Геленджик) постоянно становятся на операцию “Ковер”, особенно это касается Сочи. Что касается железнодорожных путешествий, спрос на них растет вдвое, а мощности удалось нарастить всего на 17%. Билетов на быстрый поезд от Москвы до Анапы или до Сочи нет, а долго люди ехать к морю не хотят. Поэтому мы видим повышение спроса на зарубежные турпродукты. В первую очередь это Турция, Египет, Таиланд, Китай, Вьетнам. ОАЭ просели из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как только он закончится, турпоток туда потихоньку восстановится. Впервые за последние годы ОАЭ выпали из первой пятерки направлений», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН также назвал две основные тенденции осеннего туристического сезона.

«Главная тенденция, безусловно, — это снижение глубины продаж. Если в прошлом году средняя глубина продаж составляла от двух до двух с половиной месяцев, то сейчас она снизилась до полутора месяцев. Только–только начали продаваться осенние школьные каникулы. Новый год начнет продаваться не раньше, чем в октябре. Еще одна тенденция — снижение количества дней отдыха: это не новая тенденция, и она продолжается. Люди хотят отдохнуть, но экономят деньги. Если раньше россияне в среднем выезжали на десять дней, то сейчас уже на восемь дней. Это существенная разница», — добавил он.

Ранее Мкртчян заявил, что россияне не отказываются от поездок в Грузию, за сезон турпоток даже увеличился на 7–8%.

