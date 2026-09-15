«В Египет стало проще»: Почему у россиян упал интерес к внутреннему туризму
Для осеннего туристического сезона этого года характерны две основные тенденции — снижение глубины продаж и уменьшение количества дней отдыха, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Количество чеков сегодня сокращается только в случае с внутренним туризмом, популярность выездного туризма в этом году увеличилась: среди наиболее востребованных направлений — Турция, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Количество чеков в российских турагентствах за летние месяцы сократилось на 12% в годовом выражении, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что это связано с общим охлаждением рынка после ближневосточного кризиса, а также перебоями в авиасообщении и поставках топлива внутри РФ. При этом показатели компаний могут начать восстанавливаться за счет постепенного оживления рынка выездного туризма. По словам Мкртчяна, уменьшение числа чеков касается только внутреннего туризма, популярность выездного туризма, напротив, растет.
«Речь идет только о внутрироссийском туризме. Если брать туризм за рубеж, то он растет примерно на 7–8%. Причина простая — перебои с топливом. Проще заплатить за такси, доехать в аэропорт, сесть в самолет и улететь в Турцию, Египет или еще куда–то. Люди поняли, что при путешествиях за рубеж все прозрачно и понятно. Кроме того, курортные аэропорты (Краснодар, Сочи и Геленджик) постоянно становятся на операцию “Ковер”, особенно это касается Сочи. Что касается железнодорожных путешествий, спрос на них растет вдвое, а мощности удалось нарастить всего на 17%. Билетов на быстрый поезд от Москвы до Анапы или до Сочи нет, а долго люди ехать к морю не хотят. Поэтому мы видим повышение спроса на зарубежные турпродукты. В первую очередь это Турция, Египет, Таиланд, Китай, Вьетнам. ОАЭ просели из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как только он закончится, турпоток туда потихоньку восстановится. Впервые за последние годы ОАЭ выпали из первой пятерки направлений», — сказал Мкртчян.
Собеседник НСН также назвал две основные тенденции осеннего туристического сезона.
«Главная тенденция, безусловно, — это снижение глубины продаж. Если в прошлом году средняя глубина продаж составляла от двух до двух с половиной месяцев, то сейчас она снизилась до полутора месяцев. Только–только начали продаваться осенние школьные каникулы. Новый год начнет продаваться не раньше, чем в октябре. Еще одна тенденция — снижение количества дней отдыха: это не новая тенденция, и она продолжается. Люди хотят отдохнуть, но экономят деньги. Если раньше россияне в среднем выезжали на десять дней, то сейчас уже на восемь дней. Это существенная разница», — добавил он.
Ранее Мкртчян заявил, что россияне не отказываются от поездок в Грузию, за сезон турпоток даже увеличился на 7–8%.
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