«Роскосмос»: Заявки в отряд космонавтов подали более 12 тысяч человек

Заявки в отряд космонавтов в ходе нового отбора подали более 12 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

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Он напомнил, что очередной открытый набор в российский отряд космонавтов проходил с февраля до конца июня. Заявку впервые можно было подать через портал «Госуслуги».

«Спасибо Минцифры и главе ведомства Максуту Шадаеву за это», - сказал Баканов.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы в рамках документов по сотрудничеству в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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