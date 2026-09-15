«Роскосмос»: Заявки в отряд космонавтов подали более 12 тысяч человек
Заявки в отряд космонавтов в ходе нового отбора подали более 12 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Он напомнил, что очередной открытый набор в российский отряд космонавтов проходил с февраля до конца июня. Заявку впервые можно было подать через портал «Госуслуги».
«Спасибо Минцифры и главе ведомства Максуту Шадаеву за это», - сказал Баканов.
Ранее стало известно, что «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы в рамках документов по сотрудничеству в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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