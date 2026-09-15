«Роскосмос»: Заявки в отряд космонавтов подали более 12 тысяч человек

Он напомнил, что очередной открытый набор в российский отряд космонавтов проходил с февраля до конца июня. Заявку впервые можно было подать через портал «Госуслуги».

«Спасибо Минцифры и главе ведомства Максуту Шадаеву за это», - сказал Баканов.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы в рамках документов по сотрудничеству в космосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

