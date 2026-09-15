Американский актер Брендан Фрейзер сообщил о начале съемок новой части приключенческой франшизы «Мумия». Артист вновь сыграет искателя приключений Рика О’Коннела, а к роли его супруги Эвелин вернется Рэйчел Вайс. Производство картины стартовало 7 сентября 2026 года. Шнейдеров признался, что ему франшизы уже надоели.

«Вопрос — вернётся ли новая "Мумия" в Россию. Эта новость, конечно, обрадует россиян, которые получат возможность посмотреть долгожданное кино. Франшизы — дело такое. Мне кажется, зачастую продюсеры эксплуатируют франшизу. Если первая часть получилась хорошей, то дальше уже всё идёт по накатанной: мол, если люди смотрят, то почему бы и нет? Я, например, жду чего-то нового. Мне поднадоели "Пираты Карибского моря 258" и "Аватар 456". Франшизы должны в какой-то момент останавливаться, потому что начинаются бесконечные самоповторы и прочее. Любая франшиза в конце концов дохнет. Лучше, когда придумывают что-то новое. По инерции народ идёт, да. Как говорил замечательный певец Сергей Чиграков: "Зачем придумывать новые хиты, если есть хорошо обкатанные старые". Мне кажется, кинопродюсеры зачастую идут по тому же принципу», — сказал собеседник НСН.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) сказал НСН, что продолжение фильма «Закулисье реальности» может быть интереснее оригинала, учитывая множество вариантов для развития сюжета.

