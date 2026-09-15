Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на осенние матчи
Сборная России по футболу объявила окончательный состав на товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Об этом сообщает RT.
В частности, в заявку попали вратари Матвей Сафонов, Антон Митрюшкин, Станислав Агкацев и Александр Максименко. В список защитников включили Арсена Адамова, Мингияна Бевеева, Илью Вахания, Кирилла Данилова, Данила Кругового, Игорья Дивеева, Виктора Мелёхина, Евгения Морозова, Александра Сильянова и Максима Осипенко.
Также на осенние матчи вызваны полузащитники Артём Карпукас, Максим Глушенков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Алексей Миранчук, Максим Петров, Лечи Садулаев и Александр Головин. Плюс нападающие Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев и Александр Соболев.
Товарищеский матч против команды Ирана пройдёт 29 сентября в Казани. Против сборной Намибии подопечные Валерия Карпина сыграют
3 октября в Екатеринбурге, а против сборной Нигерии - 6 октября в Нижнем Новгороде.
Ранее нападающий Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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