Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев набирает большинство голосов на выборах в регионе

На втором месте – коммунист Михаил Щапова (25,76% голосов), на третьем – кандидат от «Справедливой России» Лариса Егорова (4,32% голосов).

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности главы Иркутской области в связи с отставкой Сергея Левченко в прошлом году.

В единый день голосования 13 сентября проходят более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По их итогам будут замещены свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

