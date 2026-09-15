Мурашко предупредил о росте риска возникновения онкозаболеваний
Риск возникновения онкологических заболеваний будет расти. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Выступая на международном форуме онкологии и радиотерапии, он пояснил, что это связано «с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире».
«По оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет... риск возникновения онкологических заболеваний будет расти... он может составить до 50%», - сказал министр.
Ранее Мурашко предупредил, что если россияне не поменяют свои установки, то к 2030 году каждый второй взрослый будет жить с избыточной массой тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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