Мурашко предупредил о росте риска возникновения онкозаболеваний

Выступая на международном форуме онкологии и радиотерапии, он пояснил, что это связано «с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире».

«По оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет... риск возникновения онкологических заболеваний будет расти... он может составить до 50%», - сказал министр.

Ранее Мурашко предупредил, что если россияне не поменяют свои установки, то к 2030 году каждый второй взрослый будет жить с избыточной массой тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

