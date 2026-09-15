СМИ: Роналду может купить клуб «Аль-Наср»
Португальский футболист Криштиану Роналду может приобрести саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает в настоящее время. Об этом сообщает телеканал DAZN Portugal.
Источники утверждают, что уже готовится соответствующее предложение. Роналду станет одним из пяти инвесторов. Сообщается, что каждая сторона внесёт не менее €92 млн.
Ранее Роналду приобрёл 25% акций испанского клуба «Альмерия». По его словам, это команда «с прочной основой и явным потенциалом роста», и он рад возможности поддержать следующий этап её развития.
Кроме того, Роналду, допустивший, что текущий сезон станет последним в его карьере, вместе с британским кинорежиссёром Мэттью Воном создал независимую киностудию UR-Marv, которая уже профинансировала и спродюсировала два фильма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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