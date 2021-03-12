«Тревожно!» В России призвали проверить вакцину AstraZeneca на безопасность
Сообщения о побочных эффектах британско-шведского препарата сильно настораживают, признались рсосийские вирусологи.
Власти Италии вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Такое решение было принято из соображений предосторожности после сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах. Первыми о паузе в вакцинации препаратом AstraZeneca сообщили власти Дании после информации об образовании тромбов у привитых граждан.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.
«Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает. Не знаю, может быть, они сделали такую неудачную вакцину, но это, конечно, такая антиреклама, что дальше некуда ехать, согласитесь. Я не думаю, что датские власти просто так прекратили использование этой вакцины. На основании не только одного случая, я думаю. Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов», - рассказал он.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил «Радиоточке НСН» принцип создания вакцины.
«AstraZeneca - векторная вакцина, как и "Спутник V". Она сделана не на основе двух аденовирусов человека, а на основе аденовируса шимпанзе. Этот аденовирус модифицирован таким образом, что он полудохлый, как и в "Спутнике V". Это все похоже. Чтобы он сам там не навредил, а делал свою работу – доставлял белок с шипа коронавируса, и на него будут вырабатываться антитела», - рассказал он.
Аграновский заявил, что производителям AstraZeneca необходимо провести ряд дополнительных исследований, чтобы проверить безопасность собственной вакцины.
«О проблемах с AstraZeneca я уже читал, но в основном сообщалось о ее не очень высокой эффективности. С чем это связано, почему так работает, я не могу сказать. Что касается безопасности вакцины и риска образования тромбов, тут нужно проверять и затем уже либо подтверждать, либо опровергать. Конечно, любое такое подозрение надо тщательно проверять, в первую очередь, производителям. Собирать статистику, анализировать, выяснять механизм, если вдруг такая неприятность есть. Это как с машинами – отозвали 250 тысяч машин, потому что система впрыска не совсем хороша. Производитель так же делает с этими вакцинами. Вообще, весьма серьезный и тревожный феномен, надо проверять», - констатировал он.
Сообщается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения уже изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Представители организации пообещали публично объявить о своих выводах, как только у них появится полное понимание произошедшего. В ВОЗ также не стали исключать возможные изменения в своих текущих рекомендациях.
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