«Тревожно!» В России призвали проверить вакцину AstraZeneca на безопасность

«AstraZeneca - векторная вакцина, как и "Спутник V". Она сделана не на основе двух аденовирусов человека, а на основе аденовируса шимпанзе. Этот аденовирус модифицирован таким образом, что он полудохлый, как и в "Спутнике V". Это все похоже. Чтобы он сам там не навредил, а делал свою работу – доставлял белок с шипа коронавируса, и на него будут вырабатываться антитела», - рассказал он.

Аграновский заявил, что производителям AstraZeneca необходимо провести ряд дополнительных исследований, чтобы проверить безопасность собственной вакцины.

«О проблемах с AstraZeneca я уже читал, но в основном сообщалось о ее не очень высокой эффективности. С чем это связано, почему так работает, я не могу сказать. Что касается безопасности вакцины и риска образования тромбов, тут нужно проверять и затем уже либо подтверждать, либо опровергать. Конечно, любое такое подозрение надо тщательно проверять, в первую очередь, производителям. Собирать статистику, анализировать, выяснять механизм, если вдруг такая неприятность есть. Это как с машинами – отозвали 250 тысяч машин, потому что система впрыска не совсем хороша. Производитель так же делает с этими вакцинами. Вообще, весьма серьезный и тревожный феномен, надо проверять», - констатировал он.

Сообщается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения уже изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Представители организации пообещали публично объявить о своих выводах, как только у них появится полное понимание произошедшего. В ВОЗ также не стали исключать возможные изменения в своих текущих рекомендациях.

