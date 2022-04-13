«Тревога, напряжение и агрессия»: Психолог заявил о депрессии у россиян на фоне спецоперации

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России понимают глубину наложенных санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности в стране нет. Сергей Ениколопов согласился с Матвиенко, но при этом отметил, что среди людей образовалось социальное напряжение.

«В первые дни была паника и растерянность, много людей разбежалось в разные страны. Сейчас, действительно, паники нет, но все понимают, что идут боевые действия и гибнут люди. На этом фоне у людей появляется депрессивное состояние. Могут быть проявления физической агрессии, но пока этого особо не отмечается. Существует социальное напряжение, но сказать, что в психиатрических клиниках резко увеличилось количество тревожных и депрессивных больных, нельзя. Ученым за этим нужно следить», - сказал Ениколопов.