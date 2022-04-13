«Тревога, напряжение и агрессия»: Психолог заявил о депрессии у россиян на фоне спецоперации
Россиянам нужно не смотреть телевизор и не читать новости, чтобы сохранить стабильное психическое состояние, заявил в эфире НСН психолог Сергей Ениколопов.
На фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим, заявил руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России понимают глубину наложенных санкций и ее последствий для экономики, но паники и растерянности в стране нет. Сергей Ениколопов согласился с Матвиенко, но при этом отметил, что среди людей образовалось социальное напряжение.
«В первые дни была паника и растерянность, много людей разбежалось в разные страны. Сейчас, действительно, паники нет, но все понимают, что идут боевые действия и гибнут люди. На этом фоне у людей появляется депрессивное состояние. Могут быть проявления физической агрессии, но пока этого особо не отмечается. Существует социальное напряжение, но сказать, что в психиатрических клиниках резко увеличилось количество тревожных и депрессивных больных, нельзя. Ученым за этим нужно следить», - сказал Ениколопов.
Психолог отметил, что россиянам следует огородить себя от просмотра телевизора и новостей. Также он порекомендовал занять себя делами, так как при большой нагрузке организм легче справляется с депрессией.
«Есть старый способ: не включать телевизор и не смотреть в интернете новости. Также нужно как можно реже обсуждать эти события со знакомыми, потому что взгляды могут оказаться самыми разными, вследствие чего можно испортить отношения с друзьями. Кроме того, нужно себя чем-то занять. Когда люди постоянно заняты, они очень хорошо справляются с депрессией и стрессом», - резюмировал Ениколопов.
Ранее психолог Яна Изотова отмечала, что депрессия часто обостряется весной. В свою очередь психолог Елена Кандыбина рекомендовала россиянам для ослабления стресса проводить дыхательные техники.
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