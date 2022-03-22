Опрос: Более 40% россиян ожидают возвращения западных компаний в течение года
Более 40% россиян уверены, что большинство западных компаний, ушедших с российского рынка, вернутся в течение года, говорится в исследовании университета «Синергия».
При этом 26% опрошенных отметили, что процесс, скорее всего, растянется на три-пять лет, а 24% респондентов ждут возращения иностранного бизнеса через пять-десять лет, передает ТАСС.
Также отмечается, что 36% россиян полагают, что уход ряда компаний позитивно отразится на экономике России, 24% настроены на негативные последствия.
В исследовании говорится, что 58% опрошенных считают, что российский бизнес полностью готов заменить иностранные бренды, 42% - верят в частичную замену ушедших компаний.
Более 60% россиян ничего не делали со своими финансовыми накоплениями в период конца февраля-начала марта. Такие результаты опроса ранее привел аналитический центр НАФИ.
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