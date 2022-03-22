Опрос: Более 40% россиян ожидают возвращения западных компаний в течение года

Более 40% россиян уверены, что большинство западных компаний, ушедших с российского рынка, вернутся в течение года, говорится в исследовании университета «Синергия».

При этом 26% опрошенных отметили, что процесс, скорее всего, растянется на три-пять лет, а 24% респондентов ждут возращения иностранного бизнеса через пять-десять лет, передает ТАСС.

Также отмечается, что 36% россиян полагают, что уход ряда компаний позитивно отразится на экономике России, 24% настроены на негативные последствия.