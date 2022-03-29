Психолог назвала причины обострения депрессии весной
Психолог Яна Изотова заявила, что весной часто обостряются различные психические расстройства, в том числе депрессия, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, причиной такого сезонного обострения может стать хронический недостаток солнечного света, из-за чего организму недостаёт витамина D.
Кроме того, из-за смены светового режима меняется выработка гормона мелатонина, что запускает цепочку прочих гормональных изменений, а именно дисбаланс выработки дофамина, адреналина и серотонина, отвечающих за эмоциональный фон человека.
Изотова добавила, что чаще всего с депрессивными настроениями весной сталкиваются люди, страдающие от скрытой патологии этих гормонов.
Ранее психолог Виктор Семенов заявил, что любое душевное беспокойство является причиной немедленно обратиться к специалистам, сообщает «Свободная пресса».
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