Психолог назвала причины обострения депрессии весной

По её словам, причиной такого сезонного обострения может стать хронический недостаток солнечного света, из-за чего организму недостаёт витамина D.

Кроме того, из-за смены светового режима меняется выработка гормона мелатонина, что запускает цепочку прочих гормональных изменений, а именно дисбаланс выработки дофамина, адреналина и серотонина, отвечающих за эмоциональный фон человека.

Изотова добавила, что чаще всего с депрессивными настроениями весной сталкиваются люди, страдающие от скрытой патологии этих гормонов.

Ранее психолог Виктор Семенов заявил, что любое душевное беспокойство является причиной немедленно обратиться к специалистам, сообщает «Свободная пресса».

