Психолог назвала эффективный способ борьбы со стрессом

Дыхательные техники, в том числе самые простые, способны ослабить стресс или шоковое состояние людей, считает психолог, травмотерапевт Елена Кандыбина.

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«Можно попытаться использовать технику правильного дыхания — дышать на счет: на четыре счета вдох, на четыре счета задержка дыхания, на шесть счетов выдох. В это время можно также двигать глазами в разные стороны, не двигая при этом головой», — заявила она изданию «Коммерсант».

Также человека в состоянии острого стресса Кандыбина рекомендовала напоить теплым сладким чаем. Также она посоветовала укрыть его пледом, чтобы согреть и, держа за руку, задавать вопросы о самочувствии. Все это помогает облегчить состояние. В случае, если такие методы не помогают, необходимо обратиться за помощью к врачу, подытожила Кандыбина.

Чтобы снять стресс, специалисты рекомендуют чаще заботиться об окружающих, сообщает РИА ФАН.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что употребление продуктов, которые богаты белком, поможет справиться со стрессом.

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ФОТО: Радио 1
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