Психолог предупредила о магнитных бурях в начале апреля

В апреле на Земле ожидаются сильные магнитные бури, которые могут значительно повлиять на психику человека. Об этом рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в интервью «Вечерней Москве».

В зоне риска во время подобных катаклизмов остаются люди с уязвимой нервной системой и психическими заболеваниями. Отмечается, что ситуация может дойти до необходимости медикаментозного лечения и увеличения дозировок лекарственных средств. При этом влияние магнитных бурь могут ощущать и совершенно здоровые люди.

«В этот период очень много обращений к врачам. Люди жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, на работу памяти, нарушение сна. И в целом люди чувствуют себя более уязвимыми» , - объяснила психолог.



Психотерапевт добавила, что на магнитные бури чаще жалуются люди пожилого возраста и дети. Они ощущают сложности с концентрацией, памятью. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще плачут и впадают в истерику.