«Переврали!» Гинцбург объяснил слова разработчика насчет эффективности «Спутника V»

«"Спутник V" прекрасно защищает от индийского штамма. Он дает 20-кратную защиту. Дениса Логунова сегодня процитировали совершенно неверно. Он сказал, что, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" работает в 2,5 раза менее эффективно против индийского штамма, тем не менее, она полностью от него защищает. Это то, что он сказал. А какая-то газетенка его процитировала и поставила точку в фразе, переврав весь смысл высказывания. Причем, непонятно, целенаправленно или случайно. Думаю, такого случайно не бывает, и кто-то целенаправленно исказил смысл», - сказал Гинцбург.

При этом он выразил сомнения, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.

«Я еще полтора года назад говорил, 20 апреля 2020 года, когда докладывал президенту, о том, что нам, скорее всего, удастся где-нибудь к ноябрю привить ту часть россиян, благодаря которой мы создадим популяционный иммунитет. После этого было много других заявлений, но я боюсь, что оказался прав, хотя и не горжусь этим. Наши люди будут защищены, только не так быстро, как мы этого хотим. Мы хотим, чтобы они были защищены сегодня, но сегодня этого не получится, дай Бог получится к ноябрю месяцу», - добавил Гинцбург, подчеркнув необходимость проведения интенсивной вакцинации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться».