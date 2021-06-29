«Переврали!» Гинцбург объяснил слова разработчика насчет эффективности «Спутника V»
Вакцина прекрасно защищает от индийского штамма, а коллективный иммунитет от коронавируса вряд ли будет достигнут в России раньше ноября, рассказал «Радиоточке НСН» Александр Гинцбург.
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что СМИ неправильно трактовали слова его заместителя Дениса Логунова, касающиеся эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Логунова и Гинцбурга сообщили снижении в 2,6 раза эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма.
«"Спутник V" прекрасно защищает от индийского штамма. Он дает 20-кратную защиту. Дениса Логунова сегодня процитировали совершенно неверно. Он сказал, что, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" работает в 2,5 раза менее эффективно против индийского штамма, тем не менее, она полностью от него защищает. Это то, что он сказал. А какая-то газетенка его процитировала и поставила точку в фразе, переврав весь смысл высказывания. Причем, непонятно, целенаправленно или случайно. Думаю, такого случайно не бывает, и кто-то целенаправленно исказил смысл», - сказал Гинцбург.
При этом он выразил сомнения, что коллективный иммунитет от COVID-19 в России удастся получить раньше ноября.
«Я еще полтора года назад говорил, 20 апреля 2020 года, когда докладывал президенту, о том, что нам, скорее всего, удастся где-нибудь к ноябрю привить ту часть россиян, благодаря которой мы создадим популяционный иммунитет. После этого было много других заявлений, но я боюсь, что оказался прав, хотя и не горжусь этим. Наши люди будут защищены, только не так быстро, как мы этого хотим. Мы хотим, чтобы они были защищены сегодня, но сегодня этого не получится, дай Бог получится к ноябрю месяцу», - добавил Гинцбург, подчеркнув необходимость проведения интенсивной вакцинации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться».
По его мнению, привить от коронавируса 60% взрослого населения России к осени 2021 года не удастся.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил возможность ослабления ковидных ограничений при условии вакцинации 60% населения от коронавируса.
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